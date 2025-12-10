Курганцам пригрозили крупными штрафами за сброшенный на дороги снег

«Это грубейшее нарушение правил, за которое предусмотрена административная ответственность по статье 12.33 КоАП РФ (“умышленное создание помех в дорожном движении”). Санкция предусматривает штраф для граждан от 5 000 до 10 000 рублей, для должностных лиц — 25 000 рублей, для юрлиц — 300 000 рублей. Пока просим не выгребать и не отбрасывать снег на дороги по-хорошему, но если проблему мирным путем решить не удастся, придется применять закон, который суров, но это закон», — написал в своем telegram-канале временно исполняющий обязанности главы Катайского округа Вадим Лебедев.