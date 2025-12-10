Ричмонд
В отеле в Нигерии обнаружили сотни останков жертв торговцев органами

В Нигерии нашли место тайных операций «черных трансплантологов». Об этом сообщило издание Daily Mail.

Во время совместного рейда сотрудников полиции, представителей Минздрава и местных властей в округе Нгор-Окпала штата Имо на территории частного отеля и прилегающего морга были обнаружены сотни тел в состоянии разной степени разложения.

Представитель полиции Генри Окойе сообщил, что разлагающиеся и изувеченные трупы хранились в антисанитарных условиях. По его словам, это указывает на возможную деятельность по незаконной трансплантации органов.

— Состояние останков и характер повреждений у жертв вызвали серьезные подозрения у следователей, — заявил Окойе.

Оба здания, принадлежащие разыскиваемому подозреваемому, опечатали. Предположительно, он предоставлял эти помещения торговцам органами. В его доме провели обыск и изъяли вещественные доказательства, говорится в статье.

На Филиппинах мэра города Бамбан Элис Го, которая баллотировалась благодаря фальшивому гражданству 20 ноября приговорили к пожизненному заключению по статье о торговле людьми. Она держала сотни нелегально ввезенных иностранцев на территории комплекса с виллами и казино и заставляла их бесплатно работать.