В отеле в Нигерии обнаружили сотни останков жертв торговцев органами

На Филиппинах мэра города Бамбан Элис Го, которая баллотировалась благодаря фальшивому гражданству 20 ноября приговорили к пожизненному заключению по статье о торговле людьми. Она держала сотни нелегально ввезенных иностранцев на территории комплекса с виллами и казино и заставляла их бесплатно работать.