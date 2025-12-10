Кукла в реанимации. Роскошные подарки, побои и кома: что случилось с кубанской моделью

Что скрывала модель: от Пхукета до эскорта.
Пропавшую из московской квартиры две недели назад кубанскую модель Анжелику Тартанову нашли в тяжёлом состоянии в реанимации ГКБ № 1 им. Пирогова. Как оказалось, активную жизнь девушка вела не только публично, но и в закрытых тематических чатах, группах и телеграм-каналах. Life.ru сумел найти её среди подписчиков этих площадок, а также её сообщения.
Девушка много ездила по стране, а также путешествовала за рубежом и уже на местах искала тёплые компании, давая объявления в чатах знакомств. Возможно, Анжелика использовала эту стратегию сознательно, понимая, что обширный круг общения однажды сможет её поднять на олимп известности и, соответственно, заработка.
Например, таким образом она поступила в апреле этого года, когда остановилась в фешенебельном отеле в Таиланде.
— Прилетела на Пхукет в отель Marriott. Ищу компанию. Буду до 17 (17.04.2025. — Прим. Life.ru), — написала Тартанова сразу в нескольких местных русскоязычных чатах (орфография и пунктуация авторские. — Прим. Life.ru).
На сообщения немедленно откликнулись несколько мужчин, лайкнувших её запрос на знакомство.
На Пхукет она отправилась после поиска девушки для одного из своих «знакомых». Не исключено, что на подобном сводничестве она смогла заработать деньги на поездку.
— Знакомство на содержание-ищу миллиардеру девушку. Мужчине 53 года, без вредных привычек. Знаю давно. Рассматривает с любого города. Строго все свое (имеется ввиду без силиконовых имплантов в груди и накаченных губ). Возраст не младше 23.Феики мимо (орфография и пунктуация авторские, — Прим. Life.ru), — это объявление кубанская модель опубликовала на шести разных площадках с крайне сомнительной репутацией, включая крупнейший в стране нелегальный портал эскорт-услуг.
Как выяснил Life.ru, наибольший интерес для Анжелики Тартановой в Сети представляли темы заработка, знакомств, эскорта, путешествий (в основном, два направления: Таиланд и Дубай), блокчейна и криптовалют, а также азартных игр. Это как раз те сферы, в которых опытные светские львицы обычно ищут себе богатых покровителей.
Интересно, что именно после поездки в Таиланд на Пхукет Анжелика перестала что-либо публиковать в «Телеграме», а позже и вовсе удалила свой аккаунт в мессенджере. Судя по текущим событиям, в дальнейшем девушка стала пользоваться телефоном своего разыскиваемого спутника. И, похоже, на него завела новые аккаунты.
Сын — в Краснодаре, жизнь — в столице.
Напомним, Анжелика Тартанова пропала 28 ноября 2025 года. В первые два дня после исчезновения родственники девушки обратили внимание на то, что кто-то читал их сообщения на телефоне девушки, но ответов не было.
Позже этот телефон вместе с чемоданами нашли в квартире модели в Москве. Родственники подали заявление в полицию. Они считают, что к исчезновению может быть причастен парень Анжелики, поскольку он не объявляется и не занимается её поисками.
Во вторник стало известно, что кубанская модель находится в реанимации столичной больницы имени Пирогова в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжёлой степени, внутримозговую гематому и отёк головного мозга, из-за чего пришлось срочно провести трепанацию черепа. Предварительно, девушку жестоко избил её парень.
Как рассказали телеграм-каналу SHOT родные Анжелики, она переехала в Москву из Краснодара несколько лет назад после развода с мужем, мечтала о карьере модели и активно участвовала в кастингах.
У девушки есть 16-летний сын, который остался жить с отцом в Краснодаре. Связь с ними модель почти не поддерживала, лишь в последнее время начала помогать деньгами.
Тот самый Дмитрий: подарки и жёсткие правила.
Полгода назад Анжелика начала встречаться с мужчиной по имени Дмитрий. Она рассказывала сёстрам, что он занимается строительством в Москве, владеет собственной компанией. Однако она ни разу не показывала его фотографий и не знакомила с ним семью.
Как рассказала подруга девушки, новый ухажёр покупал Анжелике роскошные подарки и «она для него была как кукла». Он установил свои правила в отношениях: не разрешал общаться с родными, летать к ним. Из-за запретов девушка не полетела летом в Краснодар к сёстрам.
Перед пропажей модель сильно поругалась с мужчиной и съехала от него. По мнению следствия, это могло его спровоцировать на насилие.