Кукла в реанимации. Роскошные подарки, побои и кома: что случилось с кубанской моделью

Пропавшую из московской квартиры две недели назад кубанскую модель Анжелику Тартанову нашли в тяжёлом состоянии в реанимации ГКБ № 1 им. Пирогова. Как оказалось, активную жизнь девушка вела не только публично, но и в закрытых тематических чатах, группах и телеграм-каналах. Life.ru сумел найти её среди подписчиков этих площадок, а также её сообщения.