Обнаружен выброс сверхмассивной черной дыры, разогнанный до рекордно высокой скорости

В ходе этих наблюдений ученые зафиксировали мощную и неожиданную вспышку рентгена, которая была порождена пересоединением линий магнитного поля, окружающего выбросы черной дыры. Это событие высвободило огромное количество энергии, которая «оторвала» и разогнала соседние с ней скопления плазмы до 57 тыс. км/с, что составляет 20% от скорости света. По структуре и другим свойствам данный сгусток материи оказался очень похож на корональные выбросы на Солнце, что делает его дальнейшее изучение особенно интересным, подытожили ученые. -0-