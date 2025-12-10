Обнаружен выброс сверхмассивной черной дыры, разогнанный до рекордно высокой скорости

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный коллектив ученых обнаружил, что сверхмассивная черная дыра в центре галактики NGC 3783 недавно выбросила узкий пучок материи, разогнанный до рекордно высокой скорости, уступающей скорости света всего в пять раз. Наблюдения за подобными выбросами помогут ученым раскрыть механизмы их магнитного «разгона», сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Европейского космического агентства (ЕКА).
«Мы ранее никогда не сталкивались со столь сильно разогнанными выбросами сверхмассивных черных дыр. Нам впервые удалось стать свидетелями того, как мощная вспышка рентгена, порожденная этим объектом, сопровождалась формированием сверхбыстрого космического ветра, который при этом возник всего за один день», — заявил научный сотрудник Нидерландского института космических исследований (SRON) Гу Лиъи, чьи слова приводит пресс-служба ЕКА.
Как объясняют Гу Лиъи и его коллеги, в центре большинства галактик находятся сверхмассивные черные дыры, многие из которых активно поглощают окружающую материю и выбрасывают часть ее в виде джетов. Так ученые называют узкие пучки раскаленной плазмы, разогнанной до околосветовых скоростей, которые вырабатывают большие количества света, что часто делает их самыми яркими объектами Вселенной.
Недавно астрономы открыли пока самый быстрый выброс такого рода во время наблюдений за спиральной галактикой, расположенной в созвездии Центавра на расстоянии в 150 млн световых лет от Земли. В ее центре находится очень активная сверхмассивная черная дыра, чья масса превышает солнечную примерно в 28 млн раз. В прошлом ученые уже выявляли признаки необычно быстрого движения ее выбросов, что не удавалось подтвердить из-за низкой разрешающей способности рентгеновских телескопов.
Эта проблема была решена в конце 2023 года, когда японское космическое агентство JAXA вывело на орбиту рентгеновский телескоп XRISM, способный очень детально изучать структуру спектра рентгеновского свечения джетов. Используя этот космический аппарат, Гу Лиъи и его коллеги проследили за тем, как менялись свойства свечения выбросов черной дыры в центре галактики NGC 3783 на протяжении 10 дней.
В ходе этих наблюдений ученые зафиксировали мощную и неожиданную вспышку рентгена, которая была порождена пересоединением линий магнитного поля, окружающего выбросы черной дыры. Это событие высвободило огромное количество энергии, которая «оторвала» и разогнала соседние с ней скопления плазмы до 57 тыс. км/с, что составляет 20% от скорости света. По структуре и другим свойствам данный сгусток материи оказался очень похож на корональные выбросы на Солнце, что делает его дальнейшее изучение особенно интересным, подытожили ученые. -0-