Глава Тюмени передал 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны поздравление от участников СВО

Военнослужащие ответили ему проникновенным поздравлением, в котором выразили искреннюю признательность. Таким образом они присоединились к акции «Марафон звонков героям», стартовавшей 9 декабря по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора. Письмо ветерана будет передано на постоянное хранение в музей батальона «Тобол». Мефодий Гаврилов уже готовит ответное послание, 1 декабря ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 100 лет.