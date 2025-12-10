Задержанные на границе Турции с Сирией москвичка с сыном вернулись в Россию

Москвичка Дарья Лучкина и её сын, которых ранее задержали на турецко-сирийской границе, вернулись в Россию. Об этом ТАСС сообщил источник в российской дипломатической службе. Он подтвердил, что семья уже находится на родине, однако сроки их возвращения уточнять не стал.