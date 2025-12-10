Ричмонд
Задержанные на границе Турции с Сирией москвичка с сыном вернулись в Россию

Семье Лучкиных помогут оформить необходимые документы.

Источник: Комсомольская правда

Москвичка Дарья Лучкина и её сын, которых ранее задержали на турецко-сирийской границе, вернулись в Россию. Об этом ТАСС сообщил источник в российской дипломатической службе. Он подтвердил, что семья уже находится на родине, однако сроки их возвращения уточнять не стал.

«Они вернулись в Россию», — рассказал он, не уточняя, когда именно это произошло.

Генконсульство Российской Федерации в Стамбуле подчеркнуло, что будет заниматься оформлением всех необходимых документов для возвращения граждан России на родину. Сроки этого процесса будут зависеть от продолжительности официальных процедур, проводимых турецкими властями.

Ранее в соцсетях появлялась информация, что Дарья Лучкина и её 10 летний сын, пропавшие в Турции больше месяца назад, были обнаружены у границы с Сирией. После этого их доставили в депортационный центр города Адана.

