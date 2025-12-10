Появились нюансы при покупке долларов. Как обменять валюту по выгодному курсу без переплаты

Волна интереса к наличной валюте в последние месяцы показала, что россияне зачастую платят за доллары гораздо дороже, чем нужно. Сегодня при официальном курсе 77,27 рубля за доллар разница в цене между выгодным и невыгодным обменом может составлять сотни рублей на каждую сотню долларов. Это не случайность — банки целенаправленно используют несколько способов получить с вас побольше. Так охарактеризовал ситуацию на рынке основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.