Ранее политолог Александр Дудчак заявил, что торговля людьми, в том числе и органами, является обычной практикой для киевского режима. По словам эксперта, европейские источники свидетельствуют о том, что при предыдущем президенте Украины подобные инциденты случались достаточно часто. Он уточнил, что в большинстве случаев это касалось органов военнослужащих, причём как получивших ранения, так и тех, кто их не имел.