Олени превратили ямальские дороги в зону повышенного риска

«Особую бдительность стоит проявить на дороге Надым-Салехард. Стада могут двигаться как вдоль дороги, так и решительно ее пересекать, не глядя по сторонам. И да, у них нет светоотражающих браслетов, чтобы стать заметнее», — сказано в telegram-канале ведомства.