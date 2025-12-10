ХК «Молот» прервал черную полосу: первая выездная победа после восьми поражений

Хозяева открыли счет в первом периоде, но во втором отрезке игры Алексей Кожевников сравнял результат. В заключительной двадцатиминутке Руслан Галимзянов вывел пермяков вперед, а Илья Николаев закрепил преимущество, отправив шайбу в пустые ворота соперника, который к тому моменту заменил вратаря на шестого полевого игрока.