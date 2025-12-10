Схема движения изменится на юго-востоке Москвы с 14 декабря

Движение изменят на пересечении улиц Федора Полетаева и Окской. Согласно проекту Центра организации дорожного движения (ЦОДД), водителям будет разрешен не только правый, но и левый поворот с улицы Федора Полетаева на улицу Жигулевскую.
В настоящее время на данном участке разрешен только поворот направо — на улицу Окскую в сторону 1-й Новокузьминской. Проанализировав дорожную ситуацию, специалисты пришли к выводу о возможности расширить варианты движения. Новая схема позволит автомобилистам удобнее добираться до Волгоградского проспекта и центра города, сократив лишний пробег примерно на два километра.
Также на перекрестке будет настроена бело-лунная фаза светофора, что ускорит проезд для транспорта и сократит время ожидания зеленого сигнала для пешеходов. В ЦОДД призвали водителей быть внимательными и учитывать планируемые изменения при построении маршрутов.