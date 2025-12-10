Схема движения изменится на юго-востоке Москвы с 14 декабря

В настоящее время на данном участке разрешен только поворот направо — на улицу Окскую в сторону 1-й Новокузьминской. Проанализировав дорожную ситуацию, специалисты пришли к выводу о возможности расширить варианты движения. Новая схема позволит автомобилистам удобнее добираться до Волгоградского проспекта и центра города, сократив лишний пробег примерно на два километра.