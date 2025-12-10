Фильм «Приключения старика Хоттабыча» 2027: дата выхода, актёры, сюжет и трейлер

Старшее, да и младшее поколение тоже, отлично помнит того самого джинна из старинной лампы, который мог исполнить любое желание, — старика Хоттабыча. Так вот, он снова возвращается. В 2027 году на экраны выйдет новая масштабная и современная версия любимой истории. Что же ждёт зрителей? Кто сыграет могучего волшебника и как создатели переосмыслили классический сюжет? Собрали для вас всю подтверждённую информацию о фильме «Хоттабыч» — от даты премьеры до первого тизера.