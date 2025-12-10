Байкер в костюме Деда Мороза промчался по Москве на трицикле

Ранее главный Дед Мороз России в интервью Life.ru поделился своим мнением об использовании искусственного интеллекта. Он отметил, что, хотя ИИ является полезным инструментом, он не использует его часто, поскольку живой ум, опыт, индивидуальность, тепло сердца и рук незаменимы в его «сказке». Дед Мороз подчеркнул важность личного участия и искренности в создании волшебства, которые невозможно запрограммировать. Также он дал совет, как оставаться в форме, отметив, что лучшее средство от боли в спине — это спортивная профилактика и активность. Главный волшебник страны выразил уверенность в том, что бездушные алгоритмы не способны творить настоящие чудеса.