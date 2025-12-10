Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о плохой дороге в Челябинске

Ранее Бастрыкин уже вмешивался в защиту прав жителей Челябинской области: он затребовал доклад у и. о. руководителя СУ СК региона Константина Правосудова по делу жителей поселка Дубровка, которых после пожара переселили в здание бывшего профилактория без оформления документов на жилье. Тогда уголовное дело о нарушении их прав сначала было отменено прокурором, но следственные органы добились его повторного возбуждения.