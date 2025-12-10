Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о плохой дороге в Челябинске

Жители Ухановки в Челябинске пожаловались на плохую дорогу главе СК Бастрыкину.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по жалобам жителей поселка Ухановка города Челябинска на непригодную дорожную инфраструктуру. Жители сообщили, что дорога в поселок разрушена и вся в ямах от грузовиков, тротуаров и освещения нет, а обращения в инстанции результата не дали. Об этом сообщает СК России.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Правосудова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщается в telegram-канале Следственного комитета РФ.
Жители Ухановки разместили в соцсетях видеообращение к главе СК РФ, в котором рассказали о критическом состоянии дороги. Несмотря на обращения в различные инстанции, меры по устранению проблемы не принимались. В результате в СУ СК России по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав граждан на качественную дорожную инфраструктуру.
Ранее Бастрыкин уже вмешивался в защиту прав жителей Челябинской области: он затребовал доклад у и. о. руководителя СУ СК региона Константина Правосудова по делу жителей поселка Дубровка, которых после пожара переселили в здание бывшего профилактория без оформления документов на жилье. Тогда уголовное дело о нарушении их прав сначала было отменено прокурором, но следственные органы добились его повторного возбуждения.