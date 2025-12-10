Мошенники начали создавать фейковые каналы Минпросвещения в мессенджерах

«Минпросвещения России предупреждает граждан, педагогов, учащихся и их родителей о массовом распространении в мессенджерах фейковых каналов и чатов, которые выдают себя за официальные источники Министерства. Эти мошеннические ресурсы создаются для сбора конфиденциальных данных, распространения ложной информации и финансового обмана», — говорится в сообщении.