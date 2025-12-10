Москалькова: в части регионов РФ есть системные проблемы с льготными лекарствами

Ранее о перебоях с льготными лекарствами сообщали жители нескольких регионов: в Пензенской области, Якутии, Красноярском крае и Новосибирской области фиксировался дефицит инсулина «Апидра» и «Левемир», поставки которого ожидались лишь после новогодних праздников. Аналогичные жалобы звучали и по онкопрепаратам: о нехватке лекарств для лечения рака заявляли в Свердловской, Новосибирской, Пензенской областях и ряде других субъектов РФ.