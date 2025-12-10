Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова: в части регионов РФ есть системные проблемы с льготными лекарствами

В части регионов России существуют системные проблемы с льготными лекарствами. Несвоевременные поставки, нехватка контроля за формированием заявок и неэффективные конкурсные процедуры приводят к перебоям в обеспечении граждан необходимыми препаратами. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Региональные перебои в льготном лекарственном обеспечении вызвали озабоченность омбудсмена.

В части регионов России существуют системные проблемы с льготными лекарствами. Несвоевременные поставки, нехватка контроля за формированием заявок и неэффективные конкурсные процедуры приводят к перебоям в обеспечении граждан необходимыми препаратами. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«В области льготного лекарственного обеспечения в России существует ряд системных проблем. В их числе несвоевременное обеспечение граждан льготными препаратами и неравномерное распределение лекарств между регионами», — рассказала РБК уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Особую озабоченность вызывает отсутствие должного контроля за определением потребности регионов в лекарствах и составлением заявок на их закупку. Москалькова отметила, что сбои в конкурсных процедурах и недостаточное управление товарными запасами приводят к списанию лекарств по истечении срока годности. Такие случаи зафиксированы в Орловской, Саратовской областях и Камчатском крае.

Дополнительные факторы, усугубляющие ситуацию, — санкции, сократившие поставки, и несвоевременные закупки регионами. На фоне роста цен льготники заменяют назначенные препараты дженериками или более дешевыми аналогами.

С начала года количество жалоб на лекарственное обеспечение снизилось, но все еще поступают обращения о высоких ценах и отсутствии препаратов, особенно у больных сахарным диабетом, нехватке расходников для глюкометров. Пациенты предлагают изменить финансирование лекарств от редких болезней.

Ранее о перебоях с льготными лекарствами сообщали жители нескольких регионов: в Пензенской области, Якутии, Красноярском крае и Новосибирской области фиксировался дефицит инсулина «Апидра» и «Левемир», поставки которого ожидались лишь после новогодних праздников. Аналогичные жалобы звучали и по онкопрепаратам: о нехватке лекарств для лечения рака заявляли в Свердловской, Новосибирской, Пензенской областях и ряде других субъектов РФ.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше