AFP: в Судане разбился военный самолет Ил-76, экипаж погиб

Военный грузовой самолёт Ил-76 разбился в Судане во вторник, 9 сентября, во время посадки. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на два военных источника.
Один из собеседников агентства сообщил, что самолёт потерпел крушение после попытки приземлиться на авиабазе Осман Дигна в Порт Судане, расположенном на побережье Красного моря. По его словам, перед падением на борту произошла техническая неисправность.
Другой военный источник подтвердил, что никто из членов экипажа не выжил.
Agence France-Presse не уточняет точное число погибших и не приводит дополнительных подробностей о произошедшем.
