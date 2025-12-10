Ричмонд
AFP: в Судане разбился военный самолет Ил-76, экипаж погиб

Самолёт Ил-76 потерпел крушение после попытки приземлиться на авиабазе Осман Дигна.

Источник: Комсомольская правда

Военный грузовой самолёт Ил-76 разбился в Судане во вторник, 9 сентября, во время посадки. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на два военных источника.

Один из собеседников агентства сообщил, что самолёт потерпел крушение после попытки приземлиться на авиабазе Осман Дигна в Порт Судане, расположенном на побережье Красного моря. По его словам, перед падением на борту произошла техническая неисправность.

Другой военный источник подтвердил, что никто из членов экипажа не выжил.

Agence France-Presse не уточняет точное число погибших и не приводит дополнительных подробностей о произошедшем.

Накануне в Ивановской области потерпел крушение транспортный самолет Ан-22. В результате аварии все члены экипажа погибли. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ.