«Мы довольно близки»: Стубб заявил о приближении мирного соглашения по Украине

Мир на Украине ближе, чем когда-либо. Об этом во вторник, 9 декабря, высказался президент Финляндии Александр Стубб на мероприятии в Хельсинки.
— Мы довольно близки к соглашению, — цитирует его Bloomberg.
По словам финского лидера, переговоры по Украине касаются якобы трех отдельных документов, включая некое рамочное соглашение и обсуждение будущей структуры европейской безопасности. При этом он заявил, что в настоящее время проходит этап согласования приемлемых условий по сделке, сказано в статье.
Чиновники в Европе считают, что России, Соединенным Штатам Америки и Украине могут потребоваться месяцы для согласования условий урегулирования конфликта. Об этом написало издание Wall Street Journal. Неназванный европейский чиновник выразил мнение, что, учитывая сложность обсуждаемых вопросов, достижение сторонами быстрых результатов по урегулированию конфликта «трудно представить».
8 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что план США по мирному урегулированию конфликта Москвы и Киева был сокращен с 28 до 20 пунктов. Американская сторона намерена найти компромиссы, но украинцы не готовы обсуждать сдачу территорий.