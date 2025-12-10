На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Камчатском крае было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Подземные толчки были зафиксированы примерно в 300 километрах от Петропавловска-Камчатского. Согласно уточнённым данным, эпицентр располагался на глубине около 80 километров.
Информация о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступала. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в регионе.
Ранее сейсмологическая и метеорологическая служба Индонезии сообщила о землетрясении магнитудой 5,4, произошедшем на глубине десяти километров у побережья провинции Ачех.
