На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Камчатском крае были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,7.

Источник: Аргументы и факты

В Камчатском крае было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки были зафиксированы примерно в 300 километрах от Петропавловска-Камчатского. Согласно уточнённым данным, эпицентр располагался на глубине около 80 километров.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступала. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в регионе.

Ранее сейсмологическая и метеорологическая служба Индонезии сообщила о землетрясении магнитудой 5,4, произошедшем на глубине десяти километров у побережья провинции Ачех.

