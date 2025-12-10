Трампу доложили о существовании множества инопланетных рас и их связях с людьми

Ранее стало известно, что бывший президент США Джордж Буш-старший был осведомлён о контакте с инопланетянами, который якобы произошёл в Нью-Мексико в 1964 году. Об этом говорится в новом американском документальном фильме «Эпоха раскрытия». Авторы фильма ссылаются на астрофизика Эрика Дэвиса, бывшего научного консультанта Программы выявления аэрокосмических угроз (AATIP), запущенной Конгрессом США в 2007 году. По его информации, сенатор Гарри Рид ранее заявлял, что Буш-старший в частной беседе подтвердил ему детали встречи военных с инопланетным кораблём на базе ВВС Холломан. Тогда к базе приблизились три космических корабля, из одного из которых вышло существо и встретилось с представителями военных и ЦРУ.