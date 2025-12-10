Трампу доложили о существовании множества инопланетных рас и их связях с людьми

По словам Груша, который сейчас занимает пост советника Целевой группы Конгресса по неопознанным аномальным явлениям, республиканец владел всей тайной информацией об НЛО, включая данные о разбившихся кораблях. Бывший разведчик считает, что, раскрыв эти данные, Трамп способен получить беспрецедентное мировое влияние.
«Члены нынешней администрации прекрасно осведомлены об этих фактах. Президент, безусловно, отлично разбирается в этом вопросе», — сказал советник.
По версии Груша, уже в первый свой срок Трамп был посвящён в тайну множества инопланетных цивилизаций и существующих гибридов человека и пришельцев.
Ранее стало известно, что бывший президент США Джордж Буш-старший был осведомлён о контакте с инопланетянами, который якобы произошёл в Нью-Мексико в 1964 году. Об этом говорится в новом американском документальном фильме «Эпоха раскрытия». Авторы фильма ссылаются на астрофизика Эрика Дэвиса, бывшего научного консультанта Программы выявления аэрокосмических угроз (AATIP), запущенной Конгрессом США в 2007 году. По его информации, сенатор Гарри Рид ранее заявлял, что Буш-старший в частной беседе подтвердил ему детали встречи военных с инопланетным кораблём на базе ВВС Холломан. Тогда к базе приблизились три космических корабля, из одного из которых вышло существо и встретилось с представителями военных и ЦРУ.
