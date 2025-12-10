В Челябинской области нашли пропавшую школьницу

Ранее в Миассе сообщалось о пропаже 12-летней школьницы, которая 8 декабря ушла из дома и не вернулась. Волонтеры «ЛизаАлерт — Челябинская область» публиковали ориентировку в соцсетях, указывая приметы девочки и ее одежду, и просили жителей помочь в поисках подростка.