«Известия»: в России появится стационарный интернет на базе 5G

В России планируют разрешить использование технологии фиксированного беспроводного интернета 5G FWA, которая позволяет подключать дома и офисы к сети без проводов со скоростью до 1 Гбит/с. Особенно актуальна эта технология в местах, где прокладка кабеля экономически нецелесообразна — в коттеджных поселках, на окраинах городов и в малоэтажных районах. Решение по данному вопросу Госкомиссия по радиочастотам может принять в конце декабря.