AFP: В Судане разбился военный грузовой самолет Ил-76, весь экипаж погиб

Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как в Ивановской области разбился самолет Ан-22. Следователи также подтвердили, что в результате инцидента скончались все члены экипажа. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.