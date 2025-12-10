Ричмонд
В Госдуме рассказали, кому увеличат надбавку к пенсии в 2026 году

Депутат Говырин: работникам угольной промышленности увеличат надбавку к пенсии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Надбавку к пенсии четыре раза в 2026 году пересчитают членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«Четыре раза за год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности», — сказал Говырин.

Депутат отметил, что эта надбавка им полагается в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда. По его словам, размер доплаты у каждого индивидуален и зависит от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату.

