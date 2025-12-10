Мошенники создают фальшивые каналы Минпросвещения в мессенджерах: фейки приходят под видом распоряжений

Мошенники собирают личные данные россиян и распространяют фейковую информацию через фальшивые каналы и чаты в мессенджерах, созданные якобы от лица Минпросвещения РФ. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Эти мошеннические ресурсы создаются для сбора конфиденциальных данных, распространения ложной информации и финансового обмана», — сказано в релизе.
В ведомстве предупредили, что особо внимательными должны быть педагоги, учащиеся и их родители и отметили, что фейковая информация может распространяться под видом официальных распоряжений и писем от региональных ведомств или образовательных организаций.
В Министерстве призвали обращаться за информацией только к официальным ресурсам ведомства.
