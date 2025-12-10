Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал признаки подозрительного новогоднего вклада

Елин: под Новый год банки повышают ставки по вкладам, чтобы привлечь клиентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Под Новый год банки повышают ставки по вкладам, привлекая деньги клиентов. Как отличить действительно выгодное предложение и распознать возможный подвох, агентству «Прайм» рассказал эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.

По его словам, в конце года банки нуждаются в дополнительных деньгах, поэтому привлекают клиентов маркетинговыми акциями. Однако реальная выгода по ним не превышает 0,5−1 процентного пункта к обычной ставке. Более интересные предложения требуют выполнения особых условий.

В целом необходимо ориентироваться на текущую ключевую ставку — все, что выше, требует пристального изучения. Не исключено, что такие продукты таят в себе страховую или биржевую составляющую.

«В этих случаях обещанная доходность зависит от целого ряда условий. Она не является гарантированной. И на это нужно обращать внимание потребителям, потому что, не разобравшись в продукте, можно не только ничего не заработать, но и понести убытки», — заключил Елин.