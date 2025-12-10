Эксперт назвал признаки подозрительного новогоднего вклада

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Под Новый год банки повышают ставки по вкладам, привлекая деньги клиентов. Как отличить действительно выгодное предложение и распознать возможный подвох, агентству «Прайм» рассказал эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.
По его словам, в конце года банки нуждаются в дополнительных деньгах, поэтому привлекают клиентов маркетинговыми акциями. Однако реальная выгода по ним не превышает 0,5−1 процентного пункта к обычной ставке. Более интересные предложения требуют выполнения особых условий.
В целом необходимо ориентироваться на текущую ключевую ставку — все, что выше, требует пристального изучения. Не исключено, что такие продукты таят в себе страховую или биржевую составляющую.
«В этих случаях обещанная доходность зависит от целого ряда условий. Она не является гарантированной. И на это нужно обращать внимание потребителям, потому что, не разобравшись в продукте, можно не только ничего не заработать, но и понести убытки», — заключил Елин.