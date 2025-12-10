Пермяки массово приватизируют жилье: более 600 квартир перешли в частную собственность

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года было зарегистрировано 511 договоров приватизации, что охватило 21,5 тысячи квадратных метров жилья. Каждый гражданин РФ имеет право единожды бесплатно приватизировать жилье из муниципального фонда. Исключение составляют аварийные здания, ведомственные квартиры и общежития, если они не переведены в статус многоквартирных домов.