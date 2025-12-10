Пермяки массово приватизируют жилье: более 600 квартир перешли в частную собственность

Несовершеннолетние собственники сохраняют право на бесплатную приватизацию после достижения 18 лет.
С начала текущего года жители Перми оформили право собственности на 602 муниципальные квартиры. Это значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба администрации города.
«Всего за отчетный период поступило 853 заявления на приватизацию. В результате 930 горожан стали собственниками 23,2 тысячи квадратных метров жилья (602 квартиры)», — указано на сайте пермской мэрии.
Для сравнения, за аналогичный период 2024 года было зарегистрировано 511 договоров приватизации, что охватило 21,5 тысячи квадратных метров жилья. Каждый гражданин РФ имеет право единожды бесплатно приватизировать жилье из муниципального фонда. Исключение составляют аварийные здания, ведомственные квартиры и общежития, если они не переведены в статус многоквартирных домов.