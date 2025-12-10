Депутат Говырин: надбавку к пенсии увеличат нескольким категориям россиян

Рост выплат связан с опасностью труда.
В 2026 году членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности четыре раза пересчитают ежемесячные надбавки к пенсии. Об этом сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Говырин. По его словам, корректировки выплат запланированы на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября следующего года.
«Четыре раза за год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности», — сказал Говырин РИА Новости. Он подчеркнул, что график пересчета уже определен и будет применяться единообразно для всех получателей такой доплаты.
Депутат напомнил, что указанная надбавка установлена за труд во вредных, опасных, напряженных и тяжелых условиях. Эти категории работников традиционно относятся к особому перечню профессий, для которых государство фиксирует дополнительные социальные гарантии. По словам Говырина, размер ежемесячной доплаты у каждого получателя индивидуален: он зависит от среднемесячного заработка за период работы в особых условиях и от продолжительности стажа, дающего право на такую надбавку.
А с 1 января 2026 года страховые пенсии граждан России будут увеличены на 7,6%. На реализацию этой меры планируется направить почти 12 трлн рублей, сообщил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он уточнил, что индексация состоится раньше первоначально намеченного срока: вместо 1 февраля ее проведут с 1 января. По оценке эксперта, размер повышения превысит ожидаемый уровень инфляции. Корректировка страховых пенсий по старости затронет как неработающих пенсионеров, так и тех, кто продолжает трудовую деятельность.