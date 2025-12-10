Слишком выгодные новогодние вклады бывают связаны с риском

Елин пояснил, что спрос на деньги у банков в конце года связан с необходимостью быстро нарастить ликвидность, в том числе на коротких сроках. При этом он подчеркнул, что серьезный разрыв между ставками по вкладам и уровнем ключевой ставки Банка России в большинстве случаев означает не классический депозит, а усложненный финансовый продукт. «При этом банки ориентируются, прежде всего, на ту ключевую ставку, которую мы видим сегодня. Исходя их ее уровня, они выстраивают конкурентную борьбу за клиента. Все, что выше — разовые маркетинговые предложения на небольшой срок», — констатирует эксперт агентству «Прайм».