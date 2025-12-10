Депутат Говырин рассказал, кому увеличат надбавку к пенсии в 2026 году

Надбавку к пенсии четыре раза в следующем году пересчитают членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Об этом рассказал депутат Государственной думы Алексей Говырин.
— Четыре раза за год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности, — цитирует его РИА Новости.
Данная надбавка им положена в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда, отметил он. По словам парламентария, размер доплаты у каждого индивидуален и зависит от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату.
В 2026 году россиян ожидают значительные повышения соцвыплат и зарплат, сообщил ранее Алексей Говырин.
Страховые пенсии всех категорий граждан будут проиндексированы на 7,6 процента с 1 января, а социальные пенсии и пенсии по гособеспечению вырастут на 6,8 процента с 1 апреля.