Учёные выяснили, какая диета может снизить риск деменции у пожилых

Уже через три недели у участников, достигших состояния кетоза, мозговой кровоток увеличился на 22%, а уровень белка BDNF, отвечающего за поддержку и восстановление нейронов, вырос почти на 47%. Специалисты полагают, что кетоны служат как источником энергии, так и активатором защитных механизмов мозга, что позволяет рассматривать кетогенную диету как потенциальный способ профилактики возрастных изменений и снижения когнитивных функций.