«Ливерпуль» обыграл «Интер» в матче Лиги чемпионов

Это была седьмая очная встреча команд в истории турнира, пятая победа «Ливерпуля» и второе поражение «Интера». Обе команды по итогам шести туров набрали по 12 очков. В следующем туре «Ливерпуль» сыграет на выезде с французским «Марселем», а «Интер» примет лондонский «Арсенал».