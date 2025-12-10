«Ливерпуль» обыграл «Интер» в матче Лиги чемпионов

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» одержал минимальную победу над итальянским «Интером» со счётом 1:0.
Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, и единственный гол на 88-й минуте с пенальти забил Доминик Собослаи.
Это была седьмая очная встреча команд в истории турнира, пятая победа «Ливерпуля» и второе поражение «Интера». Обе команды по итогам шести туров набрали по 12 очков. В следующем туре «Ливерпуль» сыграет на выезде с французским «Марселем», а «Интер» примет лондонский «Арсенал».
