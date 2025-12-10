Стали известны самые популярные имена для детей в Москве

Как следует из данных онлайн-реестра ЗАГС, которые проанализировало агентство, именем Анна в этом году назвали более 1,8 тысячи маленьких москвичек. Имя София, которое было самым популярным на протяжении нескольких лет, находится на второй строчке. В пятерку имен-лидеров также входят Мария, Ева и Василиса.