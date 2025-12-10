Мужчина во Львовской области ранил топором-молотком работника ТЦК

Мужчина во Львовской области на западе Украины нанес ранения сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата — прим. «ВМ») при помощи топора-молотка. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщило командование ВСУ «Запад».
Отмечается, что это не первый такой случай в регионе.
— Во время проверки документов мужчина мобилизационного возраста, пытаясь избежать установления личности, напал на военного и нанес ему травмы предметом, похожим на кухонный инструмент типа топор-молоток, — сказано на странице в соцсети командования ВСУ «Запад».
Сотрудника ТЦК доставили в больницу. В настоящее время ведутся следственные действия, добавили в командовании, передает ТАСС.
Украинцы начали передавать бойцам ВС России данные о местоположении сотрудников ТЦК после убийства отца с ребенком в Херсонской области. Об этом 9 декабря сообщили в российских силовых структурах.
До этого в Виннице машина с сотрудниками территориального центра комплектования дважды сбила мужчину. Инцидент произошел, когда группа людей пыталась освободить мобилизованного из рук военных.