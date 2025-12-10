Федеральный застройщик купил долю в тюменской строительной компании

«Владелец краснодарской компании Николай Амосов стал крупнейшим владельцем регионального застройщика. Пискулин при этом остается миноритарием “Творчества”, а второй учредитель застройщика Марсель Габдульманов сохранит статус управляющего партнера», — сообщается на сайте издания. Представители «Точно» подчеркнули, что объединять компании не планируется, а бренд «Творчество» будет сохранен.