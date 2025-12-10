Мужчина в украинских Сумах ранил из ружья шестерых детей

Полицейские поймали мужчину, который устроил стрельбу рядом с жилыми домами на Нагорном шоссе в Химках. Он начал палить в воздух после конфликта. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.