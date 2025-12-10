Мужчина в украинских Сумах ранил из ружья шестерых детей

Шесть детей были ранены в результате стрельбы в украинском городе Сумы. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в Telegram-каналах прокуратуры и военной администрации Сумской области.
По данным правоохранительных органов, 60-летний мужчина открыл огонь из гладкоствольного охотничьего ружья из окна многоэтажного дома, он ранил шестерых несовершеннолетних.
В настоящее время ведется расследование инцидента. Стрелявшего задержали правоохранители, передает «Российская газета».
Наро-Фоминский городской суд назначил наказание мужчине, открывшему огонь из пневматического пистолета по автобусу с пассажирами. Его приговорили к принудительным работам. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области. В момент инцидента мужчина был пьян.
Полицейские поймали мужчину, который устроил стрельбу рядом с жилыми домами на Нагорном шоссе в Химках. Он начал палить в воздух после конфликта. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.