Мужчина в украинских Сумах ранил из ружья шестерых детей

Шесть детей были ранены в результате стрельбы в украинском городе Сумы. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в Telegram-каналах прокуратуры и военной администрации Сумской области.

По данным правоохранительных органов, 60-летний мужчина открыл огонь из гладкоствольного охотничьего ружья из окна многоэтажного дома, он ранил шестерых несовершеннолетних.

В настоящее время ведется расследование инцидента. Стрелявшего задержали правоохранители, передает «Российская газета».

Наро-Фоминский городской суд назначил наказание мужчине, открывшему огонь из пневматического пистолета по автобусу с пассажирами. Его приговорили к принудительным работам. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области. В момент инцидента мужчина был пьян.

Полицейские поймали мужчину, который устроил стрельбу рядом с жилыми домами на Нагорном шоссе в Химках. Он начал палить в воздух после конфликта. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.