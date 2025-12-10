Приземлился на легковушку: Самолёт устроил ДТП на трассе во Флориде

Речь идёт о небольшом самолёте Beechcraft 55, которому пришлось совершить аварийную посадку на трассе между населённым пунктом Орландо и мысом Канаверал в штате Флорида, информирует издание Daily Mail. За несколько минут до аварии пилот сообщил, что у него проблемы с двигателем воздушного судна.