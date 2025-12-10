Приземлился на легковушку: Самолёт устроил ДТП на трассе во Флориде

Американка пострадала в необычном ДТП — в автомобиль, за рулём которого она находилась, врезался самолёт.
Речь идёт о небольшом самолёте Beechcraft 55, которому пришлось совершить аварийную посадку на трассе между населённым пунктом Орландо и мысом Канаверал в штате Флорида, информирует издание Daily Mail. За несколько минут до аварии пилот сообщил, что у него проблемы с двигателем воздушного судна.
Самолёт рухнул на крышу легкового авто Toyota Camry, за рулём которго была 57-летняя женщина. Сообщается, что при этом обломки разлетелись по всей дороге, движение на оживлённом участке трассы было парализовано.
Водитель авто госпитализирована, при этом 27-летний пилот и его пассажир отказались от помощи медиков.
Накануне в Судане разбился военный самолет Ил-76, экипаж погиб.
Ранее военный истребитель Су-27 разбился во время учебного полета в Карелии.
Также сообщалось, что в Ивановской области 9 декабря разбился тверской Ан-22, весь экипаж погиб. Что известно о крушении самолёта и его экипаже, читайте здесь на KP.RU.