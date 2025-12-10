Ричмонд
Трампу доложили о живущих на земле инопланетянах: «Президент отлично разбирается в этом вопросе»

DM: Трампу доложили о живущих на земле инопланетянах и их гибридах с людьми.

Источник: Комсомольская правда

Бывший сотрудник спецслужб Дэвид Груш заявил, что президенту США Дональду Трампу якобы предоставляли доклады о присутствии на Земле инопланетян и существовании гибридов, полученных в результате их скрещивания с людьми. Об этом пишет Daily Mail.

Груш, ныне работающий советником Целевой группы Конгресса по неопознанным аномальным явлениям, утверждает, что Трамп был полностью ознакомлен с секретной информацией о предполагаемых пришельцах.

По словам экс-разведчика, раскрытие этих данных могло бы существенно усилить влияние президента США на мировой арене. Он также утверждает, что Трампу сообщали о крушениях инопланетных аппаратов, внутри которых якобы находили останки существ неземного происхождения.

«Члены нынешней администрации прекрасно осведомлены об этих фактах. Президент, безусловно, отлично разбирается в этом вопросе», — сказал советник.

По словам Груша, подобные доклады поступали президенту ещё в его первый срок, и тогда же он «узнал о существовании гибридов человека и одной из инопланетных рас».

Ранее ЦРУ рассекретило данные о базах пришельцев на Земле. Стало известно, где они располагались.

