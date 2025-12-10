Ричмонд
В аэропорту Красноярска рассказали о задержках рейсов

В связи с временными ограничениями воздушного пространства в московском авиаузле из аэропорта Красноярска задержаны несколько рейсов. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.

Красноярская авиагавань скорректировала работу.

«В связи с вводимыми в аэропортах Москвы временными ограничениями на использование воздушного пространства на прилёт и на вылет из Красноярска предварительно задержаны четыре рейса, два отменены. Авиакомпании корректируют расписание. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на онлайн-табло и слушать звуковые оповещения», — сообщили в аэропорту.