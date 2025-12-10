Госдуме назвали профессии, представители которых получат четыре надбавки к пенсии за год

Четыре надбавки к пенсии ожидают в 2026 году представителей ряда профессий в РФ. Об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин. Речь идёт о работниках угольной промышленности, а также о членах лётных экипажей самолётов гражданской авиации.
«Четыре раза за год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности», — сказал депутат РИА Новости, объяснив, что надбавка предоставляется из-за особенностей условий труда представителей данных профессий.
При этом размер доплаты для каждого пенсионера будет рассчитан индивидуально, добавил Говырин.
Ранее сообщалось, что россиян ждет масштабная индексация пенсий в 2026 году. Кто может претендовать на надбавку уже с 1 января, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что российские пенсионеры могут до 31 декабря 2025 года обратиться за оформлением доплаты к страховой пенсии по старости, если в их семье есть нетрудоспособные иждивенцы.