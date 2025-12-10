Эксперт рассказал, кто получит декабрьскую зарплату раньше

Таким образом, в декабре многие сотрудники могут получить сразу три выплаты: окончательный расчёт за ноябрь, аванс за декабрь и саму декабрьскую зарплату. Однако если день выплаты приходится на рабочие дни после новогодних каникул, досрочная перечисление не гарантируется — работодатель имеет на это право, но не обязан.