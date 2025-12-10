Ричмонд
Эксперт рассказал, кто получит декабрьскую зарплату раньше

Работники, у которых установленная дата выплаты заработной платы попадает на январские праздничные нерабочие дни, имеют возможность получить декабрьскую зарплату досрочно.

Как пояснил агентству «Прайм» эксперт Сергей Муравьёв, это связано с тем, что зарплата за вторую половину месяца должна быть выдана не позднее 15-го числа следующего месяца, а в январе из-за длительных выходных работодатели часто стремятся закрыть все финансовые обязательства до конца декабря.

Таким образом, в декабре многие сотрудники могут получить сразу три выплаты: окончательный расчёт за ноябрь, аванс за декабрь и саму декабрьскую зарплату. Однако если день выплаты приходится на рабочие дни после новогодних каникул, досрочная перечисление не гарантируется — работодатель имеет на это право, но не обязан.

Ранее сообщалось, что Госдума вернула кресты в герб России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.