Названы специи, способные укрепить иммунитет зимой

«Наш иммунитет выполняет свою защитную функцию благодаря многим факторам. В том числе, за счет биологически значимых элементов. А многие из них содержатся в специях. Например, магний, кальций, фосфор, витамины А, В, С — в имбире, поэтому его называют противопростудным средством. Цинк и железо — в корице», — пояснила медик.