Названы специи, способные укрепить иммунитет зимой

Врач Неудахина: в корице есть природный антисептик и противотревожное вещество.

Источник: Комсомольская правда

Зимой особенно важно поддерживать здоровье и хорошее настроение. Эксперт СберЗдоровья, врач-эндокринолог Вероника Неудахина рассказала KP.RU, какие специи помогут укрепить организм и поднять настроение.

«Наш иммунитет выполняет свою защитную функцию благодаря многим факторам. В том числе, за счет биологически значимых элементов. А многие из них содержатся в специях. Например, магний, кальций, фосфор, витамины А, В, С — в имбире, поэтому его называют противопростудным средством. Цинк и железо — в корице», — пояснила медик.

Кроме того, в корице есть эвгенол — природный антисептик, а также циннамаль, который действует как противотревожное средство и повышает настроение. Душистый черный перец содержит алкалоид пиперин, важный для пищеварения и усвоения питательных веществ, отмечает специалист.

Все эти специи можно добавлять в безалкогольный глинтвейн на основе виноградного сока или в чай, превращая его в безалкогольный грог. Пара кружочков апельсина или лимона сделает напиток еще вкуснее и полезнее.

Ранее диетолог Татьяна Солнцева рассказала, какой «скучный» овощ оказался настоящим суперфудом зимой. По ее словам, капуста — низкокалорийный продукт, который особенно ценен в холодное время года.