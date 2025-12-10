В ГД предложили выплачивать пособия взрослым детям погибших участников СВО

«В Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ “Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих…” вносится положение, согласно которому при отсутствии лиц, указанных в пункте 3 статьи 2, либо при их отказе от получения страховой суммы, выплата осуществляется наследникам по закону в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в равных долях между наследниками соответствующей очереди, при этом сама выплата не включается в состав наследства и производится во внесудебном порядке вне наследственной массы», — сообщается в пояснительной записке к проекту.