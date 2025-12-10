Россияне в декабре получат зарплаты раньше, чем обычно

В результате в декабре сотрудники могут получить сразу три выплаты: зарплату за ноябрь, аванс за декабрь и зарплату за декабрь. Однако если дата выплаты попадает на рабочие дни (в 2025 году они начинаются с 12 января), работодатель вправе, но не обязан перечислять деньги досрочно.