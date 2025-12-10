Ричмонд
Россияне в декабре получат зарплаты раньше, чем обычно

В случае, если стандартная дата выплаты зарплаты за декабрь выпадет на новогодние праздники, работодатель может перечислить деньги раньше. По закону аванс нужно выплатить с 16‑го по 30‑е (или 31‑е) число, а оставшуюся часть зарплаты — до 15‑го числа следующего месяца. Об этом рассказал директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.

Если дата выплаты зарплаты в январе совпадает с праздничными днями, работодатель может перечислить ее в декабре.

«Зарплату за первую половину месяца (то есть, аванс) работодатели должны выплачивать с 16-го по 30−31-е число месяца, а вторую половину заработной платы не позднее, чем до 15-го числа следующего месяца. Итого получаем, что в декабре зарплаты платятся раньше из-за большого количества выходных дней в январе», — приводит слова Муравьева агентство «Прайм».

В результате в декабре сотрудники могут получить сразу три выплаты: зарплату за ноябрь, аванс за декабрь и зарплату за декабрь. Однако если дата выплаты попадает на рабочие дни (в 2025 году они начинаются с 12 января), работодатель вправе, но не обязан перечислять деньги досрочно.