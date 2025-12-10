В украинских Сумах в результате стрельбы пострадали шесть подростков

«Событие произошло 9 декабря 2025 года в г. Сумы. Из окна многоэтажки мужчина произвёл выстрел из огнестрельного оружия. В результате телесные повреждения получили четверо детей в возрасте от 13 до 16 лет. Угрозы жизни пострадавших нет», — сообщили в ведомстве. Позднее администрация города сообщила, что пострадали шестеро.
Правоохранительные органы задержали 60-летнего стрелка и изъяли гладкоствольное охотничье ружьё. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство детей из хулиганских побуждений. Досудебное расследование ведут сотрудники следственного управления полиции ГУНП в Сумской области.
А ранее в Челябинске две компании молодых людей два дня подряд устраивали разборки с применением ракетниц. По предварительной информации от полиции, конфликт произошёл из-за девушки. По данным полиции, все участники инцидентов уже установлены. Никто из них не обращался за медицинской помощью. По факту случившегося проводится проверка.
