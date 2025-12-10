В украинских Сумах в результате стрельбы пострадали шесть подростков

А ранее в Челябинске две компании молодых людей два дня подряд устраивали разборки с применением ракетниц. По предварительной информации от полиции, конфликт произошёл из-за девушки. По данным полиции, все участники инцидентов уже установлены. Никто из них не обращался за медицинской помощью. По факту случившегося проводится проверка.