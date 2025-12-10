Бастрыкин взял на контроль ситуацию с собаками в одном из сёл Приморья

Следственное управление начало проверку после появления в интернете сведений о том, что в населённом пункте длительный период обитает значительное число беспризорных псов, которые регулярно атакуют односельчан, включая несовершеннолетних. Жители села неоднократно направляли заявления в разные организации и ведомства, однако действия по поимке агрессивных животных до сих пор не предприняты.