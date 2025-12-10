Бастрыкин взял на контроль ситуацию с собаками в одном из сёл Приморья

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК по Приморскому краю Эдуарду Трубчику отчитаться о ходе и итогах процессуальной проверки по факту ненадлежащей организации отлова бездомных собак в селе Осиновка Михайловского района. Об этом сообщил информационный центр Следственного комитета России по Приморскому краю.
Следственное управление начало проверку после появления в интернете сведений о том, что в населённом пункте длительный период обитает значительное число беспризорных псов, которые регулярно атакуют односельчан, включая несовершеннолетних. Жители села неоднократно направляли заявления в разные организации и ведомства, однако действия по поимке агрессивных животных до сих пор не предприняты.
Центральный аппарат ведомства взял под контроль как выполнение данного руководителем СК РФ поручения, так и весь процесс проведения проверки. Трубчик обязан представить информацию о промежуточных и финальных результатах процессуальных мероприятий.
Ранее прокуратура Приморского края установила контроль за ситуацией с безнадзорными собаками в Осиновке после обращений местных жителей. Надзорное ведомство выявило, что муниципальные власти не исполняют обязанности по отлову бродячих животных и организации пунктов временного содержания для них. Прокуроры направили в администрацию Михайловского района представление об устранении нарушений законодательства.