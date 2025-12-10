Праздник по случаю открытия народного катка в Хабаровске продлится два дня

— Популярность нашего народного катка растет. Скажем, даже прошлой зимой его посетило около 50 тысяч человек. Поэтому в этом году по случаю открытия ледового пространства мы решили дарить праздничное настроение гостям сразу два дня подряд, — отметили в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.