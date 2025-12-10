Праздник по случаю открытия народного катка в Хабаровске продлится два дня

Праздничное открытие народного катка на краевой набережной продлится два дня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», запланированы мероприятия уже на этих выходных — 13 и 14 декабря.
— Популярность нашего народного катка растет. Скажем, даже прошлой зимой его посетило около 50 тысяч человек. Поэтому в этом году по случаю открытия ледового пространства мы решили дарить праздничное настроение гостям сразу два дня подряд, — отметили в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.
Так, 13 декабря с 13 часов начнет свою работу спортивно-развлекательная локация для всей семьи. В этот день также планируются показательные выступления юных фигуристов под композиции военных лет. Пройдет награждение победителей конкурса елочных игрушек «Наряжаем елку вместе!».
14 декабря на сцене будет организована вечерняя программа, которая стартует в 17 часов. Гостей праздника ждут игры, конкурсы со сладкими подарками, розыгрыш мерча от хабаровских спортивных клубов.
Кстати, в Дирекции также уточнили, что на катке можно будет встретить и Новый год.
— 31 декабря на катке будет звучать музыка, работать до 2 часов ночи теплая зона фудкорта, освещение.