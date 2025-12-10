В Курганской области некому заниматься погребением умерших

«В прокуратуре Курганской области под председательством прокурора Владислава Московских прошло межведомственное совещание по вопросам состояния законности в сфере оказания ритуальных услуг, погребения и похоронного дела. Прокурор области отметил, что в этой области правоотношений имеется ряд системных недостатков, негативно влияющих на состояние законности. Так, в 18 муниципальных образованиях не созданы специализированные службы по вопросам похоронного дела, на которые возлагаются обязанности по осуществлению погребения умерших. Их деятельность не регламентирована», — сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.