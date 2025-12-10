Ричмонд
Суд на Камчатке сохранил запрет на продажу алкоголя в жилых домах

Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск регионального правительства и отменил решение местного управления Федеральной антимонопольной службы, тем самым сохранив запрет на розничную продажу алкоголя в помещениях многоквартирных домов.

Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск регионального правительства и отменил решение местного управления Федеральной антимонопольной службы, тем самым сохранив запрет на розничную продажу алкоголя в помещениях многоквартирных домов.

Соответствующая норма, запрещающая такую торговлю на территории Петропавловска-Камчатского и Елизовского района с 1 марта 2025 года, была оспорена ФАС как создающая дискриминационные условия для предпринимателей, не позволившая им доработать до конца срока действия лицензий.

Суд признал действия антимонопольного ведомства необоснованными и обязал его устранить нарушения прав и законных интересов краевых властей.

Ранее сообщалось, что суд признал квартиру Долиной основным местом жительства.

