Суд на Камчатке сохранил запрет на продажу алкоголя в жилых домах

Соответствующая норма, запрещающая такую торговлю на территории Петропавловска-Камчатского и Елизовского района с 1 марта 2025 года, была оспорена ФАС как создающая дискриминационные условия для предпринимателей, не позволившая им доработать до конца срока действия лицензий.