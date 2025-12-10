Life.ru выяснил, какая опасность скрывается в домашних настойках

По словам эксперта, безусловно вредной и токсичной составляющей любой настойки выступает этиловый спирт. Независимо от того, на каком сырье (травах, ягодах, кореньях) она приготовлена, первичное и наиболее разрушительное воздействие на организм оказывает этанол. Добавляемые компоненты выполняют в основном роль ароматизаторов и вкусовых добавок. Сами по себе, в отрыве от спирта, они могут быть нейтральны или даже полезны, однако в составе настойки их эффект суммируется с токсическим действием алкоголя, что приводит к комплексному негативному влиянию на все системы организма.